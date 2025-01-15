В Ростове-на-Дону в Крещение Господня в 56 храмах пройдет освещение воды

Освятить воду гости и жители города смогут на протяжении всего дня 18 и 19 января. Также для Крещенских купаний подготовили семь специально оборудованных мест. Так, жители смогут окунуться в родник «Гремучий» на улице Амбулаторная, 55, в прорубь у часовни на улице Всесоюзной, 196. Также для ростовчан подготовки Серафимовский источник в Ботаническом саду ЮФУ, Родник «Серебряный», святой Георгиевский источник, пер. Красноярский у дома № 13, купель на территории храмового парка, ул. 339 Стрелковой дивизии, 33, купель Свято-Иверского женского монастыря, ул. Неклиновская, д. 4 и Родник Сурб Хач, ул. Баграмяна, 1.