Темами Форума будущих технологий 2025 станут высокочистые вещества и экосистема

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Эксперты на Форуме будущих технологий 2025 года обсудят четыре тематических блока, посвященных современной химии и новым материалам, сообщает сайт Росконгресса. В число приоритетов войдут высокочистые вещества, а также экосистема.
«Программа Форума будет разделена на четыре тематических блока: “Химия и высокочистые вещества”, “Современные материалы и технологии”, “Новые горизонты” и “Экосистема”, — говорится в сообщении.
В ходе экспертных дискуссий блока «Химия и высокочистые вещества» обсудят производство и импортозамещение базовой химической продукции, разработку материалов нового поколения и их применение в микроэлектронике, каталитических системах, производстве удобрений. Особое внимание будет уделено созданию цепочек химических производств, которые позволят наладить выпуск новых материалов. Обсуждения коснутся также «зеленой химии» — оптимизации химических процессов для защиты окружающей среды.
Трек «Современные материалы и технологии» будет посвящен применению новых материалов в развитии природоподобных технологий, ядерной энергетике, транспортном машиностроении, биомедицине. Состоятся дискуссии об использовании морозостойких и прочных материалов в освоении арктических территорий.
Дискуссии по направлению «Новые горизонты» коснутся разработки высокоэффективных полимеров для восстановительной медицины, атомной, нефтегазовой, космической отраслей, наноматериалов для энергетики, умных материалов, способных изменять свои свойства в зависимости от условий, и материалов с уникальными свойствами, не существующими в природе. Обсудят цифровое материаловедение и новые методы исследования материалов с помощью комплексов «мегасайенс».
В блоке «Экосистема» затронут темы регулирования и стандартизации, применения информационных технологий, создания инфраструктуры и подготовки научных и инженерных кадров для индустрии новых материалов.
О форуме.
Третий Форум будущих технологий (ФБТ) состоится в Москве 20−21 февраля 2025 года в рамках Десятилетия науки и технологий в России. По решению оргкомитета официальной площадкой ФБТ станет Центр международной торговли. Оператором Форума является Фонд Росконгресс, соорганизаторами — российские корпорации при поддержке правительства Москвы и Минпромторг РФ. В форуме, как ожидается, примут участие не менее 200 спикеров и 2 тысяч участников из 20 стран. Планируется подписание ряда важных для отрасли соглашений.