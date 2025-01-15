Темами Форума будущих технологий 2025 станут высокочистые вещества и экосистема

Третий Форум будущих технологий (ФБТ) состоится в Москве 20−21 февраля 2025 года в рамках Десятилетия науки и технологий в России. По решению оргкомитета официальной площадкой ФБТ станет Центр международной торговли. Оператором Форума является Фонд Росконгресс, соорганизаторами — российские корпорации при поддержке правительства Москвы и Минпромторг РФ. В форуме, как ожидается, примут участие не менее 200 спикеров и 2 тысяч участников из 20 стран. Планируется подписание ряда важных для отрасли соглашений.