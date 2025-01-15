Белорусская армия вошла в рейтинг сильнейших в мире, который возглавляет РФ

Белорусская армия попала в рейтинг сильнейших армий мира. ВС Беларуси включили в рейтинг военной мощи Global Firepower, говорится на сайте рейтинга.
Всего в рейтинг сильнейших армий мира включены милитаризированные силы 145 стран. Первую строчку в этом году занимает армия США, также лидерах — армии России, Китая, Индии и Южной Кореи. Известно, что с прошлого года состав первой пятерки не менялся.
В топ-10 сильнейших армий мира также входят военные силы Великобритании, Франции, Японии, Турции и Италии.
Украинская армия — на 20-й строчке рейтинга. А белорусская армия в рейтинге Global Firepower занимает 70-ю строчку. Выше Беларуси разместилась армия Шри-Ланки, а ниже строчкой — армия Словакии.
При вычислении индекса военной мощи оцениваются более 60 факторов, в том числе финансовая ситуация в стране, географическое расположение, логистические перспективы и др.
Рейтинг Global Firepower составляют с 2005 года, он состоит в сети Military Factory, траслирует информацию о вооружении государств.
Тем временем генпрокурор Швед сказал, что беглые хотят вернутся в Беларусь, но боятся своих кураторов на Западе: «Давно хотят вернуться обратно».