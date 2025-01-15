Белорусская армия вошла в рейтинг сильнейших в мире, который возглавляет РФ

Всего в рейтинг сильнейших армий мира включены милитаризированные силы 145 стран. Первую строчку в этом году занимает армия США, также лидерах — армии России, Китая, Индии и Южной Кореи. Известно, что с прошлого года состав первой пятерки не менялся.