Волонтер из ролика с лебедем рассказала, почему она расплакалась

По её словам, к тому времени у неё уже был опыт работы с крупными и тяжёлыми птицами. «Это была моя мечта. Я участвовала в одной из операции, чтобы спасти лебедей. И она провалилась — у нас было четыре замазанных лебедя, и мы ничего не смогли для них сделать, к сожалению. И у меня был такой незакрытый гештальт: лебедю не помогла, а очень хотелось», — поделилась собеседница агентства.