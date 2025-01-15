Волонтер из ролика с лебедем рассказала, почему она расплакалась

«С первого дня занимаюсь волонтерской деятельностью, хотя никогда не занималась до этого. Эта птица никого сильно к себе не подпускала. Она подпустила только Андрея, потом подпустила меня и девочку Таю, которая потом помогала мыть эту птицу. И вот я подошла к лебеду, начала его гладить, и он положил голову мне на плечо», — вспоминает волонтер.
«На самом деле я лично лебедя не спасала. Рядом с “Аристей” (ферма — прим. ТАСС) есть озеро — он с этого озера вышел и зашел во двор, который был открыт. Волонтер Андрей съездил, взял его и привел в “Аристей”», — рассказала собеседница агентства.
По её словам, к тому времени у неё уже был опыт работы с крупными и тяжёлыми птицами. «Это была моя мечта. Я участвовала в одной из операции, чтобы спасти лебедей. И она провалилась — у нас было четыре замазанных лебедя, и мы ничего не смогли для них сделать, к сожалению. И у меня был такой незакрытый гештальт: лебедю не помогла, а очень хотелось», — поделилась собеседница агентства.
«Кадры, которые видела вся страна, это не прощание с лебедем, это встреча с лебедем», — пояснила она.
По ее словам, у нее было ощущение, что лебедь вышел именно для того, чтобы сказать всем волонтерам спасибо.
Шульц рассказала, что всю жизнь мечтала обнять лебедя. «Это было просто исполнение моей мечты. Это вот эта тесная взаимосвязь, что я к нему подошла, и он положил эту голову, и это было, конечно, очень здорово, до слез, поэтому я и плакала», — поделилась собеседница агентства. По её словам, на следующий день лебедь переночевал на ферме, а утром попрощался со спасшими его людьми и улетел.