На квантовом уровне впервые запутали две сложные молекулы

По текущим оценкам исследователей, им успешно удавалось наладить подобную долгоживущую квантовую связь между молекулами в 92,4% случаев. Этого пока не достаточно для ведения длительных квантовых вычислений, однако физики предполагают, что надежность операций можно повысить до отметки в 99,9%. Это позволит применять квантово запутанные молекулы как для ведения расчетов, так и в качестве основы для квантовых сенсоров и квантовой памяти, способной хранить информацию очень долгое время.