Чтобы с долей взять Приморье

По словам источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, сейчас «Инкаб» фактически ведет экспансию в перспективные для себя регионы и страны в форме «трансфера технологий», привлекая местных партнеров для ускорения роста и географического расширения предприятия. Такой формат похож на франшизу, однако «Инкаб» передает на новые территории ноу-хау производства. Собеседник отметил, что руководители пермского производства также рассматривают возможность открыть дочерний бизнес в Минске.