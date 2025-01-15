На трассе в Башкирии пассажирский автобус столкнулся с фурой и Газелью

На трассе М-12 в Башкирии произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса, фуры МАЗ и Газели. Об этом сообщает ГАИ по республике.
По информации ведомства, на 88 км дороги столкнулись попутные машины. В момент ДТП в салоне автобуса находились 25 человек. К счастью, никто в ДТП не пострадал.
— На данный момент сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, — заключили в ведомстве.
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