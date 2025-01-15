Под Борисовом учитель сломала ногу на обочине и отсудила более 10 тысяч рублей

В Борисовском районе учительница сломала ногу на обледенелой обочине и пошла судиться с областным дорстроем, рассказали в пресс-службе.
Так, женщина 9 февраля 2024-го поскользнулась на обледенелой обочине дороги в деревне Новая Метча. В итоге педагог получила закрытый оскольчатый перелома лодыжек и заднего края большеберцовой кости со смещением. Пострадавшая педагог предъявила иск «Миноблавтодорстрою».
Было установлено, что в декабре 2023-го на обочине проводились ремонтные работы, и ее не утрамбовали. В итоге осталось неровное песчаное покрытие. Обочина обледенела, и на ней появились ямы, где истица и поскользнулась.
После перелома женщина попала на больничный на 120 дней, перенесла две операции. И в феврале 2025-го ей нужна будет повторная операция.
Представитель ответчика в суде иск не признал. Но суд вынес постановление в пользу истицы и присудил возмещение материального вреда более 543 белорусских рублей, а в счет морального вреда — 10 тысяч белрублей денежной компенсации.
Решение вступило в законную силу.
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