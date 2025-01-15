В этом году в Ростове откроют десять школ и два детсада

Согласно опубликованной информации, до конца текущего года в Донской столице откроют школу № 116. Образовательное учреждение появится в микрорайоне Левобережном и будет рассчитано на 1100 мест. Также две школы появятся в микрорайоне Суворовском — на 1200 и 1600 мест.