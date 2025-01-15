В этом году в Ростове откроют десять школ и два детсада

В Ростове в текущем году планируют построить и капитально отремонтировать десять школ. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Согласно опубликованной информации, до конца текущего года в Донской столице откроют школу № 116. Образовательное учреждение появится в микрорайоне Левобережном и будет рассчитано на 1100 мест. Также две школы появятся в микрорайоне Суворовском — на 1200 и 1600 мест.
По информации департамента ЖКХ школу № 114 с уклоном в авиастроение в микрорайоне Темерник сдали еще в декабре прошлого года. Модульное строение возведут в школе № 94. Оно будет рассчитано на 400 мест.
К началу учебного года в сентябре завершится капитальный ремонт школ № 92 и № 101 в Советском и Ворошиловском районах Ростова.
Отметим, что в текущем году в городе откроют два дошкольных учреждения. Детские сады появятся на улице Берберовской, 13, а на улице Ларина, 45Б, капитально отремонтируют второй корпус детсада № 267.