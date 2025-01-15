Президент Беларуси Александр Лукашенко дал сотрудникам одной из госинспекций право досмотра и применения оружия, сообщила пресс-служба президента.
Так, 15 января был подписан указ о Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси. Документом расширено участие Госинспекции в обеспечении нацбезопасности республики, поэтому и на структуру возложили новые задачи, сохранив всех ранее действующих.
В итоге госинспекторов наделили правом проводить личный досмотр граждан и находящихся при них вещей. При этом могут использоваться технические и специальные средства. Досмотры могут осуществляться на входах в охраняемые объекты ведомства, как могут и изыматься запрещенные к проносу предметы и вещества. Уточняется, что также водителей авто Госинспекции, которые участвуют в пресечении противоправных действий, также получили право наравне с инспекторским составом применять и использовать оружие, физическую силу и спецсредства.
При этом для повышения эффективности деятельности подразделения Госинспекцию и охраны животного и растительного мира укомплектовывают современными техсредствами.
Как отметили в пресс-службе, президентский указ приняли для исполнения требований президента для исключения множественности правового регулирования, обеспечения простоты восприятия законодательства. Единый комплексный документ подготовлен вместо трех прежних указов, теперь он регламентирует деятельность природоохранной инспекции.
Также белорусская армия вошла в рейтинг сильнейших в мире, который возглавляет РФ.