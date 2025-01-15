Лукашенко дал сотрудникам одной из госинспекций право досмотра и применения оружия

В итоге госинспекторов наделили правом проводить личный досмотр граждан и находящихся при них вещей. При этом могут использоваться технические и специальные средства. Досмотры могут осуществляться на входах в охраняемые объекты ведомства, как могут и изыматься запрещенные к проносу предметы и вещества. Уточняется, что также водителей авто Госинспекции, которые участвуют в пресечении противоправных действий, также получили право наравне с инспекторским составом применять и использовать оружие, физическую силу и спецсредства.