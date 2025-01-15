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В Новочеркасске стоимость проезда снова будет 40 рублей

В Минтрансе Ростовской области разобрались с ценами на проезд в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеокасске стоимость проезда вновь станет 40 рублей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила заместитель Губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

— По поручению Юрия Борисовича разобралась в ситуации по повышению стоимости проезда на маршруте № 340 в городе Новочеркасске. С 15 января стоимость проезда по маршрутам № 340 и № 325 снова будет 40 рублей, — сообщила замгубернатора.

По словам Алены Беликовой, после переговоров с перевозчиком удалось найти компромисс. Ранее высокая стоимость проезда объяснялась ростом расходов на топливо, запчасти и зарплат.