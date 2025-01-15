В Новочеркасске стоимость проезда снова будет 40 рублей

— По поручению Юрия Борисовича разобралась в ситуации по повышению стоимости проезда на маршруте № 340 в городе Новочеркасске. С 15 января стоимость проезда по маршрутам № 340 и № 325 снова будет 40 рублей, — сообщила замгубернатора.