В Новочеркасске стоимость проезда снова будет 40 рублей

В Новочеокасске стоимость проезда вновь станет 40 рублей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила заместитель Губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
— По поручению Юрия Борисовича разобралась в ситуации по повышению стоимости проезда на маршруте № 340 в городе Новочеркасске. С 15 января стоимость проезда по маршрутам № 340 и № 325 снова будет 40 рублей, — сообщила замгубернатора.
По словам Алены Беликовой, после переговоров с перевозчиком удалось найти компромисс. Ранее высокая стоимость проезда объяснялась ростом расходов на топливо, запчасти и зарплат.