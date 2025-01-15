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Беларусь приняла 25 военнослужащих РФ, которых вернули с территории Украины

25 возвращенных из Украины военнослужащих РФ приняты Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь приняла 25 военнослужащих России, которые возвращены с территории Украины, сообщило Министерство обороны РФ.

Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства, результатом переговорного процесса стало возвращение с подконтрольной киевскому режиму территории 25 российских военнослужащих. Взамен передали 25 военнопленных ВСУ.

В Минобороны России сказали, что на данный момент все возвращенные российские военнослужащие находятся в Беларуси.

— Всем российским военнослужащим на территории Беларуси оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, — прокомментировали в пресс-службе.

После все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Еще в Минобороны уточнили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посредничество гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко дал сотрудникам одной из госинспекций право досмотра и применения оружия.