Министр назвал Витебск самым озелененным городом Беларуси, а половина цветов в стране высажена в Минске

А 51-летняя белорусская певица Наталья Тамело впервые рассказала, почему у нее нет детей: «Я что-то упустила в жизни, родители меня до сих пор ругают!» Также певица рассказала о том, что происходит в оркестре Михаила Финберга после его смерти.