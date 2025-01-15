Министр назвал Витебск самым озелененным городом Беларуси, а половина цветов в стране высажена в Минске

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк назвал Витебск самым озелененным городом Беларуси, а половина цветов в стране высажена в Минске. Об этом пишет БелТА.
По словам главы Минприроды, нормативный уровень озелененности в Беларуси составляет 40%. И число городов, райцентров, достигших такого показателя выросло на 30%.
Самыми озелененным городом среди областных центров Масляк назвал Витебск (показатель равен 49,1%), затем следуют Брест (45,7%) и Могилев (44,3%). А вот половина из свыше чем 20,5 миллиона цветов, по словам министра, приходятся на Минск.
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