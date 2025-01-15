Техникум Анапы заявил, что погибшего волонтера не отправляли убирать мазут

«Техникум не отправлял волонтером ни одного несовершеннолетнего — их участие в уборке пляжей строго запрещено. По каждой смене формируют списки участников, фиксируются все, кто выходит на береговую полосу. Погибшего студента, как и всех его сверстников и тех, кто моложе 18 лет, никогда в организованные группы не включали», — пояснила пресс-служба учебного заведения.