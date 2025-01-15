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Лукашенко сказал инвестировать в лечение онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы спасать людей

Лукашенко сказал спасать людей, инвестируя в лечение онкологии и болезней сердца.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал инвестировать в лечение онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний для спасения людей, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Так, во время доклада по Госинвестпрограмме на 2025 год говорилось о возведении объектов социальной сферы. В частности, в инвестпрограмме запланировано завершение строительства райбольницы в Поставах, инфекционной больницы в Витебске, школы и поликлиники в Островце. Также продолжится строительство РНПЦ детской онкологии в Боровлянах и РНПЦ «Мать и дитя» в Минске.

На примере медучреждений Александр Лукашенко сказал подумать над тем, что и где действительно необходимо, и на что в первую очередь тратятся средства. Президент подчеркнул, что в здравоохранении в первую очередь имеются узкие места в регионах, в частности, — работа ФАПов и очереди в поликлиниках.

В связи с этим белорусский лидер спросил, не следует ли направить деньги на эти цели.

— Начиная с зарплат и прочего. Вот в чем вопрос. Вот в чем проблема — чтобы мы считали каждую копейку, — прокомментировал он.

Александр Лукашенко отметил, что не говорит о том, что в Беларуси не нужны больницы, но, наоборот, обозначил проблемы в здравоохранении, требующие инвестиций.

— У нас люди имеют проблему онкологии, сердечно-сосудистые заболевания. Давайте туда инвестируем деньги, чтобы спасать людей, — сказал глава республики.

А затем, напомнив о вирусных заболеваниях, в том числе ковиде, гриппе и «всякой заразе», отметил, что Беларусь берет вакцины в России.

— А почему свои не производим? Надо деньги — давайте туда проинвестируем и спросим, — резюмировал президент.

Также Александр Лукашенко дал сотрудникам одной из госинспекций право досмотра и применения оружия.