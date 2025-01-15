Лукашенко сказал инвестировать в лечение онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы спасать людей

На примере медучреждений Александр Лукашенко сказал подумать над тем, что и где действительно необходимо, и на что в первую очередь тратятся средства. Президент подчеркнул, что в здравоохранении в первую очередь имеются узкие места в регионах, в частности, — работа ФАПов и очереди в поликлиниках.