Лукашенко сказал инвестировать в лечение онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы спасать людей

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал инвестировать в лечение онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний для спасения людей, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, во время доклада по Госинвестпрограмме на 2025 год говорилось о возведении объектов социальной сферы. В частности, в инвестпрограмме запланировано завершение строительства райбольницы в Поставах, инфекционной больницы в Витебске, школы и поликлиники в Островце. Также продолжится строительство РНПЦ детской онкологии в Боровлянах и РНПЦ «Мать и дитя» в Минске.
На примере медучреждений Александр Лукашенко сказал подумать над тем, что и где действительно необходимо, и на что в первую очередь тратятся средства. Президент подчеркнул, что в здравоохранении в первую очередь имеются узкие места в регионах, в частности, — работа ФАПов и очереди в поликлиниках.
В связи с этим белорусский лидер спросил, не следует ли направить деньги на эти цели.
— Начиная с зарплат и прочего. Вот в чем вопрос. Вот в чем проблема — чтобы мы считали каждую копейку, — прокомментировал он.
Александр Лукашенко отметил, что не говорит о том, что в Беларуси не нужны больницы, но, наоборот, обозначил проблемы в здравоохранении, требующие инвестиций.
— У нас люди имеют проблему онкологии, сердечно-сосудистые заболевания. Давайте туда инвестируем деньги, чтобы спасать людей, — сказал глава республики.
А затем, напомнив о вирусных заболеваниях, в том числе ковиде, гриппе и «всякой заразе», отметил, что Беларусь берет вакцины в России.
— А почему свои не производим? Надо деньги — давайте туда проинвестируем и спросим, — резюмировал президент.
Также Александр Лукашенко дал сотрудникам одной из госинспекций право досмотра и применения оружия.