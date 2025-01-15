В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину

Николай Печерин вышел из дома в новогодние праздники — 2 января. С того дня 65-летнего мужчину больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы.