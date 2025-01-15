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В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину

В Ростове-на-Дону со 2 января ищут 65-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону без вести пропал мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Николай Печерин вышел из дома в новогодние праздники — 2 января. С того дня 65-летнего мужчину больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы.

Рост пропавшего — около 178 сантиметров. У него плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в синюю куртку, светло-серый свитер, зеленые спортивные штаны и черные ботинки.