Экономист назвал последствия снижения роста зарплат россиян в 2025 году

— Условно говоря, если у вас прекратится рост зарплат на гардинно-тюлевой фабрике или на пельменной фабрике, то люди начнут переходить с этих видов деятельности на машиностроительные заводы, где зарплата в полтора или в два раза выше и плюс есть социальный пакет, — поделился эксперт.