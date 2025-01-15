Экономист назвал последствия снижения роста зарплат россиян в 2025 году

Экономист оценил последствия снижения роста зарплат россиян в 2025 году. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на экономиста Георгия Остапковича.
По словам специалиста, снижение зарплат россиян приведет к дефициту кадров. Кроме того, люди быстро сориентируются, где смогут получать зарплату выше. Например, многие могут отправиться работать на завод. Специалист также отметил, что такое течение может вызвать некоторый переток людей из одних видов деятельности в другие.
— Условно говоря, если у вас прекратится рост зарплат на гардинно-тюлевой фабрике или на пельменной фабрике, то люди начнут переходить с этих видов деятельности на машиностроительные заводы, где зарплата в полтора или в два раза выше и плюс есть социальный пакет, — поделился эксперт.