Ксеноновые ингаляции замедляют развитие болезни Альцгеймера

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Европейские, бразильские и американские медики обнаружили в ходе опытов на мышах, что ингаляции благородного газа ксенона значительным образом замедляют развитие болезни Альцгеймера в результате того, что атомы этого вещества заставляют вспомогательные клетки мозга активнее очищать нейроны от белкового «мусора». Об этом сообщила пресс-служба сети госпиталей Массачусетса (MGB).
«Простое вдыхание благородного газа оказывает очень сильный нейрозащитный эффект. В отличие от большинства разрабатываемых лекарств от болезни Альцгеймера, атомы ксенона легко проникают через барьер, отделяющий мозг от кровеносной системы. Мы с нетерпением ожидаем возможности проверить эту терапию в опытах на людях», — заявил доцент медшколы Гарвардского университета (США) Олег Бутовский, чьи слова приводит пресс-служба MGB.
Как отмечают ученые, ксенон достаточно давно используется в нейрохирургии и анестезиологии как один из компонентов средств, защищающих мозг от повреждений при длительных операциях, а также после серьезных трамв и инсультов. Точные механизмы действия ксенона на мозг пока не известны, однако ученые предполагают, что он снижает активность так называемых NMDA-рецепторов, чья чрезмерная активация ведет к массовой гибели нейронов.
Аномально высокий уровень активности этих рецепторов также характерен для носителей болезни Альцгеймера, что натолкнуло исследователей на мысль, что ксенон может замедлить ее развитие. Руководствуясь этой идеей, ученые вырастили мышей, предрасположенных к развитию аналога болезни Альгеймера, и проследили за тем, как ингаляции ксенона влияли на состояние их мозга и поведение грызунов.
Эти опыты показали, что экспериментальная терапия значительным образом замедлила дегенерацию нервной ткани, а также улучшила когнитивные способности грызунов и нормализовала их поведение. Позитивный эффект от ксенона, как обнаружили Бутовский и его коллеги, был связан с тем, что проникновение этого благородного газа в мозг мышей вело к активации микроглии, вспомогательных клеток нервной системы, отвечающих за очистку нейронов от белкового «мусора».
Это привело к тому, что в тканях мозга начали значительно реже возникать воспаления, а процесс накопления токсичных белков внутри нейронов сильно замедлился. Позитивный эффект от этих перемен в работе микроглии оказался столь сильным, что ученые начали набор добровольцев для участия в клинических испытаниях, которые начнутся в США в ближайшие несколько месяцев. Их успешное завершение откроет дорогу для применения ксеноновой терапии для замедления развития деменции, подытожили ученые.
О болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера относится к числу наиболее распространенных типов старческой деменции. По предположениям ученых, она развивается в результате накопления в нейронах бета-амилоида — токсичных белковых клубков, состоящих из поврежденных молекул белка APP. Помимо бета-амилоида, при развитии болезни Альцгеймера в клетках мозга копятся другие токсичные молекулы, в том числе поврежденные нити тау-белка.