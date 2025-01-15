Ксеноновые ингаляции замедляют развитие болезни Альцгеймера

Как отмечают ученые, ксенон достаточно давно используется в нейрохирургии и анестезиологии как один из компонентов средств, защищающих мозг от повреждений при длительных операциях, а также после серьезных трамв и инсультов. Точные механизмы действия ксенона на мозг пока не известны, однако ученые предполагают, что он снижает активность так называемых NMDA-рецепторов, чья чрезмерная активация ведет к массовой гибели нейронов.