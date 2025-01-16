Движение ограничат на участке Мариупольской улицы с 20 января до 29 марта

«С 20 января до 29 марта 2025 года на участке ул. Мариупольская будет недоступна для движения одна полоса», — говорится в материале.
Как уточняется, ограничение связано с проведением строительных работ.
На участке ул. Мариупольская на юго-востоке Москвы с 20 января до 29 марта 2025 года будет ограничено движение для транспорта, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«С 20 января до 29 марта 2025 года на участке ул. Мариупольская будет недоступна для движения одна полоса», — говорится в материале.
Как уточняется, ограничение связано с проведением строительных работ.