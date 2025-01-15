Опубликована расшифровка переговоров пилотов AZAL перед крушением в Актау

В 8:18 он говорит, что теряет управление самолетом, а чуть позже — что в кабине повышается давление. Затем экипаж все-таки решает прислушаться к рекомендации диспетчера и сесть в Махачкале, где наблюдается незначительная облачность, однако уже через пару минут снова берет курс на Баку.