Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму

«Сегодня на практике было применено использование древесного угля, перемолотого в пыль, который связывает жидкий мазут в одну густую консистенцию, сохраняющуюся на поверхности воды. После этого нефтепродукты убрали с водной поверхности при помощи метода траления сетью», — говорится в сообщении.
Последний метод разработан спасателями «КРЫМ-СПАС». В чрезвычайном ведомстве уточняют, что обнаруженное пятно мазута охватывается двумя плавсредствами с обеих сторон. Далее его подтягивают к берегу при помощи своеобразного невода и загрязнение убирают.
При этом на третьем плавсредстве находятся спасатели, которые собирают одиночные остатки мазутной фракции.
Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный отмечает, что данный метод рассчитан на экстренную уборку растекания нефтяных пятен по воде, в том числе при повышении температуры воды.
Спасатели продолжают изучать новые возможные способы эффективного сбора и ликвидации нефтепродуктов с водной поверхности. Совместно с учеными КФУ им. В. И. Вернадского они рассматривают варианты связывания мазута, который находится на поверхности воды, при помощи разных абсорбентов и технологий сбора.
Глава администрации города Олег Каторгин в среду сообщил, что в Керчи будут использовать сети и катера для очистки акватории от мазута. Ранее такой способ стали применять в Севастополе.