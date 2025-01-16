Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму

«Сегодня на практике было применено использование древесного угля, перемолотого в пыль, который связывает жидкий мазут в одну густую консистенцию, сохраняющуюся на поверхности воды. После этого нефтепродукты убрали с водной поверхности при помощи метода траления сетью», — говорится в сообщении.