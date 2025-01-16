В Калининграде пройдёт парад Победы

Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза. Торжественные мероприятия с привлечением войск пройдут в 370 населённых пунктах. Также российские воинские формирования примут участие в праздновании Дня Победы в Сухуме, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке.