В Калининграде пройдёт парад Победы

В Калининграде 9 мая пройдёт парад Победы. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
На заседании Российского организационного комитета «Победа», которое провел Владимир Путин, обсудили вопросы, касающиеся проведения парада в стране.
Традиционно центральным событием торжеств являются военные парады. Они пройдут в Москве и ещё в восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В состав парадных расчётов войдут участники специальной военной операции.
Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза. Торжественные мероприятия с привлечением войск пройдут в 370 населённых пунктах. Также российские воинские формирования примут участие в праздновании Дня Победы в Сухуме, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке.
В честь юбилейной даты проводится масштабный комплекс мероприятий по подготовке к празднованию, заявил министр обороны Андрей Белоусов.
Путин попросил отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. «Формализм, гонка за цифрами абсолютно не допустимы. Память — это прежде всего конкретные дела. Начиная от подбора персональных, с учётом возраста и здоровья, максимально удобных ветеранам форматов поздравлений, заканчивая честными, интересными и содержательными проектами, адресованными подрастающим поколениям», — сообщил президент.
Кроме того, он сказал проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времён войны. Кроме того, глав регионов обязали обеспечить доступность и благоустройство памятников солдат-победителей.
В Калининграде прошёл парад в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.