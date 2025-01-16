Количество дворников на улицах Петербурга увеличили на две тысячи человек

Штат двориков, убирающие дворы Петербурга, увеличили на две тысячи человек. С таким заявлением выступил председатель Жилищного комитета Денис Удод в эфире телеканала «Санкт-Петербург» в среду, 15 января.
— Мы посмотрели опыт прошлого года и поняли, что дворников немного не хватает. Александр Дмитриевич Беглов нас поддержал. В этом году более двух тысяч дворников добавляем в наши жилищные агентства. И на следующий год добавим еще две тысячи, — сообщил глава Жилищного комитета.
Также Денис Удод добавил, что рабочих будут стимулировать достойным уровнем оплаты труда. Так, зарплата дворника с 1 января увеличилась на 15 процентов. Летом 2025 года оплату труда работников коммунальных служб обещают повысить еще на 15 процентов.
Власти Петербурга оценивают укомплектованность штата механизаторов на 92 процента. Мотивировать рабочих стараются не только зарплатами, но и комфортными условиями труда. Например, создают места, где можно пообедать, погреться и переодеться.