Количество дворников на улицах Петербурга увеличили на две тысячи человек

— Мы посмотрели опыт прошлого года и поняли, что дворников немного не хватает. Александр Дмитриевич Беглов нас поддержал. В этом году более двух тысяч дворников добавляем в наши жилищные агентства. И на следующий год добавим еще две тысячи, — сообщил глава Жилищного комитета.