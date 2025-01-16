В Волгоградской области леса обработают от насекомых-вредителей

Однако при этом специалист подчеркнула важность проведения аналогичных мероприятий по обработке лесов от насекомых и в других регионах, вследствие чего Рослесхоз направил письма руководителям субъектов о необходимости ликвидации очагов вредных организмов на 2025 год. Обоснования в срок поступили от 6 регионов: Волгоградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Новосибирской и Томской областей.