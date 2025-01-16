В Волгоградской области леса обработают от насекомых-вредителей

Как отметили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, мероприятия, направленные на борьбу с насекомыми-вредителями, улучшают защитные свойства лесов, а также снижают процент гибели насаждений.
В прошлом году специалисты провели работы по обработке порядка 10 тыс. га лесных территорий как наземным, так и воздушным транспортом. В результате удалось значительно уменьшить площадь, до 2700 га, которая требует обработки в 2025 году.
По словам начальника Управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елены Бусыгиной, качественная обработка лесов показала свою эффективность. В частности, уже сейчас можно говорить о положительной динамике касательно снижения площадей очагов вредных организмов.
Однако при этом специалист подчеркнула важность проведения аналогичных мероприятий по обработке лесов от насекомых и в других регионах, вследствие чего Рослесхоз направил письма руководителям субъектов о необходимости ликвидации очагов вредных организмов на 2025 год. Обоснования в срок поступили от 6 регионов: Волгоградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Новосибирской и Томской областей.
В Волгоградском регионе проведение работ по защите лесных массивов от насекомых-вредителей планируется на II и III кварталы 2025 года. Названные сроки учитывают биологические особенности вредителей и стадии их развития, а также климатические и погодные условия.
Для обработки лесов будут использоваться наземные и авиационные методы с применением биологических и химических препаратов.