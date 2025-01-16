Что можно и нельзя делать в Гордеев день 16 января, когда узнают погоду на март

Под запретом тяжелый физический труд. День не подходит для того, чтобы хвастаться своими достижениями, а также рассказывать о своей жизни. Кроме того, девушкам 16 января не следует надевать новую одежду. Запрещено ругаться, ссориться. Предки верили, что это может спровоцировать финансовые трудности.