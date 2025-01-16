Что можно и нельзя делать в Гордеев день 16 января, когда узнают погоду на март

Православная церковь 16 января вспоминает Гордия. В народе принято отмечать Гордеев день. К слову, в указанный день узнавали, какой окажется погода в марте.
Что нельзя делать 16 января.
Под запретом тяжелый физический труд. День не подходит для того, чтобы хвастаться своими достижениями, а также рассказывать о своей жизни. Кроме того, девушкам 16 января не следует надевать новую одежду. Запрещено ругаться, ссориться. Предки верили, что это может спровоцировать финансовые трудности.
Что можно делать 16 января.
По традиции, в указанный день было принято готовить творожные блюда. Это было связано с тем, что они могут помочь привлечь в дом счастье и благополучие.
Согласно приметам, 16 января узнавали, каким окажется погода в марте: теплой или холодной. Круги, которые возникли вокруг Солнца в момент заката, предвещают снег, холод. Белые облака на небе говорят о вьюге.
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