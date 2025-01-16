Мокрый снег и до +4 ожидаются в Беларуси из-за фронтов с Балтики на 16 января

В Беларуси 16 января из-за фронтов с Балтийского моря ожидаются дождь и мокрый снег, передает pogoda.by.
Погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления. Сильное влияние на белорусскую погоду утром и днем будут оказывать атмосферные фронты, которые смещаются с Балтийского моря.
В течение суток будет облачно, днем выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром — туманы, на дорогах местами гололедица. Ночью ветер будет неустойчивым и слабым, днем он будет западного направления умеренный, местами с порывами.
Ночью похолодает до −3 — +2 градусов, днем ожидается максимум 0 — +4 выше ноля.
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