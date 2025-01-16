Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
Четыре четверти, 16+
Фото: Киноглаз.
Режиссер: Евгения Тирдатова. В ролях: Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Любовь Толкалина, Инга Оболдина, Кирилл Гребенщиков.
Переехавшая в столицу из Петербурга Маша рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год в физматшколе и выйти на золотую медаль. Но любовь, обуздать которую ей не под силу, ломает ее планы. Он — ее одноклассник Женька, юный талантливый скульптор. А еще — новые друзья и новые враги, школа и такие разные семьи. Маша, полностью доверившись своему удивительному избраннику, идеалисту и максималисту, идет за ним, чтобы попытаться вместе выстроить совсем недетскую новую жизнь, не дожидаясь окончания учебы.
С 16 января в прокате.
Предел страха, 18+
Фото: РЕН ТВ.
Режиссер: Адриан Шерголд. В ролях: Антония Кэмпбелл-Хьюз, Джонни Флинн, Майкл Гэмбон, Райан Келли, Дэвид Леон, Джоэль Фрай, Алан Армстронг, Катрин МакКормак.
Всероссийская телепремьера. Корделия слегка не в себе. Она живет в доставшейся от отца полуподвальной квартире вместе с общительной сестрой-близняшкой Каролин. Хотя ее совершенно не беспокоят звуки соседской виолончели, зато очень нервируют звонки неизвестного на домашний телефон. Однажды героиня знакомится с симпатичным соседом, тем самым музыкантом, и рядом с ним начинает чувствовать себя более уверенно.
17 января, 00:20, РЕН ТВ.
Большой пернатый побег, 6+
Фото: Base FX.
Режиссеры: Артуро А. Эрнандес, Эндрю Гордон, Верапатра Джинанавин.
Анимационный фильм. Артур мечтает стать модным стилистом, но пока работает доставщиком. Когда миру грозит опасность, ему поручают доставить самый важный груз — волшебные золотые яйца. И все бы ничего, только по дороге из них начинают вылупляться разные и очень беспокойные птенцы. Артуру придется научиться заботиться о малышах, обрести друзей, стать героем и всех спасти.
С 16 января в прокате.
Омар в большом городе, 12+
Фото: KION.
Режиссер: Роман Фокин. В ролях: Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Анастасия Байкаева, Лилия Разакова, Джалил Асретов.
Премьера третьего сезона колоритной комедии о приключениях добродушного дагестанца по имени Омар. Он пытается выжить в большом городе и сберечь свою любовь. Парень привозит свою девушку Асю в Дагестан на свадьбу друга. Во время прогулки ее, по кавказской традиции, похищают. Омар выручает Асю из плена, но та уверена: он все подстроил, чтобы впечатлить ее. Ася возвращается в Москву и прекращает общение с Омаром. Безответная любовь вгоняет его в тоску и депрессию. Хорошо, что его верный друг Олег начал подрабатывать психологом и готов избавить парня от страшной хандры.
С 16 января в онлайн-кинотеатре KION.
Шаман, 16+
Фото: Ветер перемен.
Режиссер: Михаил Мерзликин. В ролях: Юрий Майнагашев, Ляна Ондур, Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков, Ананке, Янина Мелехова, Антон Зацепин, Анастасия Теплинская.
Старик-Шаман просит духов отпустить его. Он всю жизнь служил людям, которые требовали исполнить их желания, порой глупые, ничтожные, причиняющие зло другим. Никто ни разу не спросил его о богах, о смысле жизни, о том, почему люди страдают. Шаман разочарован в людях — в их алчности, злобе, мещанстве и низости. Он устал. Но за все надо платить — и алчущим славы, денег, власти, чужих мужей, и шаману, который вынужден быть проводником между людьми и духами. Плата за уход от служения — смерть.
С 16 января в прокате.
Охотники за призраком, 12+
Фото: Okko.
Режиссёр: Дмитрий Тюрин. В ролях: Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак.
Это история о том, что противостоять абсолютному злу способны даже те, кто совсем не похож на супергероев. Мистический триллер расскажет историю 12-летнего Жени Кирсанова, которому помогают двое охотников за призраками: бывший следователь Максим и его странный немой напарник, который сам напоминает маньяка. Втроем им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла мать Жени, и найти беспощадного призрака-убийцу, способного вселяться в тела своих жертв.
С 17 января в онлайн-кинотеатре Okko.
Минута тишины, 16+
Фото: Профит.
Режиссер: Илья Шеховцев. В ролях: Евгений Цыганов, Ольга Лерман, Роман Мадянов, Сергей Газаров, Артем Ткаченко, Андрей Смирнов, Мария Мацель, Владислав Тирон.
Драматическая история о большом бизнесе, любви и семье. В центре сюжета история крупного предпринимателя Валерия Королева. После землетрясения в исламском Наристане обнаружен человек с амнезией. Прежде чем выяснится, что это один из богатейших людей России, ему вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой придется спасаться от преследований спецслужб в попытке понять, кто он и зачем прилетел в Наристан.
С 20 января на Первом.
Театр.
Чиполлино, 0+
Фото: Государственный Кремлевский дворец.
Хореограф: Генрих Майоров. В ролях: Дмитрий Прусаков, Александра Криса, Егор Мотузов, Виктория Зейферт, Михаил Евгенов, Никита Высоцкий, Алина Каичева, Анастасия Тетерина.
Спектакль, поставленный по мотивам произведения итальянского писателя Джанни Родари в исполнении артистов театра «Кремлёвский балет». Музыка Карена Хачатуряна, сценография Валерия Левенталя.
Площадь сказочного города. Семья Редисок встречается с семьей Луковиц. Мама Чиполла и отец Чиполлоне одергивают неугомонного Чиполлино, которому надоело нянчить сестричку Чиполлетту. Тут же мастер Виноградинка чинит обувь. Кум Тыква ищет кирпичи, чтобы построить себе домик. Профессор Груша играет на скрипке. Неожиданно на площадь врывается синьор Помидор и объявляет о прибытии принца Лимона. Он издал закон, по которому каждый должен платить за то, что светит солнце, идет дождь, дует ветер.
19 января, 16:00, Государственный Кремлевский дворец.
Голубое и зеленое, 12+
Фото: Московский губернский театр, Галина Фесенко.
Режиссер: Ксения Кошкина. В ролях: Кирилл Новышев, Сергей Лобачев, Мила Шогина, Сергей Ренсевич, Алина Баннова, Дмитрий Ивлев, Наталья Качалкина.
Это трогательная, полная мягкого юмора романтическая история о первой любви молодого москвича Алёши и девушки Лили. Первой любви, которая навечно оставляет след в жизни каждого. И хотя иногда этот след оказывается глубоким шрамом, именно благодаря ей, первой любви, по-настоящему рождается человек.
Спектакль создан по рассказу Юрия Казакова, новеллиста, лауреата премии Данте, сценариста, мастера «негромкой прозы». В постановке заняты актеры центра «Инклюзион» и других инклюзивных проектов.
21 января, 19:00, Московский Губернский театр, малая сцена.
Старший сын, 12+
Фото: Театр Русская Песня.
Режиссер: Павел Сафонов. В ролях: Виктор Сухоруков, Дмитрий Ендальцев, Дмитрий Власкин, Евгения Крегжде, Агриппина Стеклова, Игорь Неведров, Василий Симонов, Андрей Финягин.
Одна из самых знаменитых пьес Александра Вампилова. Эта история начинается с обмана, когда двое молодых людей, студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку. В поисках тепла и ночлега незадачливые ухажеры попадают в дом чудаковатого музыканта под выдуманным предлогом, что один из них — внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить. Самозванец входит в мир семьи Сарафановых и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман. И это приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы.
21 января, 19:00, Театр «Русская песня».
Гримёр, 12+
Фото: Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова.
Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Эдуард Флёров, Валентин Клементьев, Евдокия Германова, Анастасия Стругачева, Дарья Дуженкова, Сергей Гребенников, Никита Кашеваров.
В старинной усадьбе Салтыковых-Чертковых представят историю о влюбленной паре. Он — театральный художник и гример. Она — звезда крепостного театра, спектакли которого посещает сам император. Их судьбы и жизни в руках хозяина — бессердечного графа, которому приглянулась юная красавица. Зрители перемещаются по усадьбе, становясь свидетелями репетиций, свиданий, любовных клятв, исповеди, приготовления трапезы и быта крестьян на скотном дворе, где обитают живые куры и козочка. А затем в театральном зале смотрят финал истории. Живая музыка, фантастические интерьеры XVIII-XIX вв. делают погружение полным.
17 января, 19:00, Новый театр под руководством Эдуарда Боякова.
Концерты.
Настоящие, 12+
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы.
Литературно-музыкальный проект, созданный арт-кластером «Таврида». Это новая глава в истории русской патриотической поэзии. Зрители познакомятся с творчеством современных авторов, пишущих о том, что происходит сейчас в исторических регионах России. Вместе с поэтами на сцену выйдут Захар Прилепин, Олег Рой, Андрей Назаров, Михаил Мамаев. Публика услышит не только стихи, но и песни, которые исполнят SHAMAN, ST, группа GRINKEVICH, Сергей Нихаенко, Сергей Чуйков, Владимир Бабенко, Тёма Куба, LEBEDEVA, Василий Пасечник.
18 января, 18:00, МХАТ имени Горького.
Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, 6+
Фото: vk.com/competitionhibla.
Конкурс соберет в жюри экспертный совет ведущих певцов, режиссеров, дирижеров и оперных агентов. Возглавит судейство Хибла Герзмава. Лауреаты получат не только денежные премии, но и смогут дебютировать на оперных сценах лучших российских театров.
Основной конкурс — три тура вокалистов и три тура концертмейстеров, пройдет до 21 января. 22 и 23 января в рамках состязания стартует проект «Уроки с Мастерами». Члены жюри дадут мастер-классы, как в индивидуальном закрытом формате, так и открытые. А 24 января объявят имена победителей и лауреатов, которые выступят на гала-концерте. Обладатель Гран-при получит 2,5 млн рублей и дебютирует на сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко.
До 21 января, МАМТ.
Старый Новый год с Денисом Мацуевым, 6+
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников.
Это ежегодная музыкальная традиция, полюбившаяся москвичам и гостям столицы. Денис Мацуев в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова сыграет шедевры классической музыки. Среди них — Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова. Кроме того, в компании своих прославленных друзей Андрея Иванова (контрабас) и Давида Ткебучавы (ударные) пианист исполнит несколько авторских композиций в оригинальных аранжировках. За дирижерским пультом — Иван Никифорчин.
20 января, 19:00, LIVE Арена.
Звезда Рождества, 6+
Фото: предоставлено организатором Фестиваля.
Гала-концерт Большого симфонического оркестра им. Чайковского под руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева. Он завершает обширную программу второго благотворительного фестиваля «Звезда Рождества», организованного «Милосердие.ру» и Театральным салоном «Сцена 23». В программе — произведения Рахманинова, Чайковского, Бородина и Римского-Корсакова. Солистка — Екатерина Мечетина (фортепиано). За дирижерским пультом — маэстро Денис Лотоев. Фестиваль возрождает духовные и светские традиции встречи и празднования Рождества. Все сборы от продажи билетов будут направлены на благотворительные цели.
22 января, 19:00, концертный зал Зарядье.
Дмитрий Синьковский и Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, 12+
Фото: Московская филармонияДмитрий Синьковский.
Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова завершает свой именной абонемент в Зале Чайковского 16 января программой из хрестоматийных произведений Мориса Равеля и Дмитрия Шостаковича. За пультом выступит Дмитрий Синьковский — главный дирижер Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. Также с Госоркестром дебютирует греческая пианистка Теодосия Нтоку. В центре программы — «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича. Ее исполнение предвосхищает торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дополнит программу Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Шостаковича и «Болеро» Равеля.
16 января, 19:00, Концертный зал имени П. И. Чайковского.
Татьянин день, 6+
Фото: Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония».
Прекрасному празднику всех девушек, носящих имя Татьяна, посвящен концерт Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и Арт-проекта «ТенорА XXI века». В составе коллектива — солисты престижных московских и европейских оперных театров.
В этот вечер прозвучат песни о любви и верности, нежности, красоте и преданности. Песенные хиты — «Лебединая верность» Евгения Мартынова, «Татьяна» Марка Марьяновского, «Лада» Владимира Шаинского, «Мелодия» Александры Пахмутовой, «Королева красоты» и «Песня первой любви» Арно Бабаджаняна.
22 января, 19:00, Дом музыки.
Музеи.
Зеленые дворцы, 0+
Фото: Царицино.
Выставка рассказывает об истории садового искусства Европы и России от эпохи Возрождения до наших дней. В экспозиции — архитектурные планы, чертежи, гравюры, зарисовки, театральные эскизы и три сотни фотографий, которые куратор выставки сделал во время экспедиций по многим странам мира.
Автор выставки-альманаха — доктор искусствоведения, профессор РГГУ и знаток паркового искусства Борис Соколов — исследует историю регулярного парка и связь исторических садов с современными. Регулярный сад построен на идеях геометрии и перспективы, он демонстрирует победу над хаосом и власть над жизненными обстоятельствами. Этот древнейший тип сада существовал ещё в Междуречье и Древнем Египте и востребован до сих пор.
С 18 января до 18 мая, музей-заповедник «Царицыно», Хлебный дом.
Волшебство балетной сказки, 0+
Фото: Бахрушинский музей.
Бахрушинский театральный музей предлагает приоткрыть тайну создания одной из самых лучших постановок хореографа Юрия Григоровича в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе в Большом театре «Щелкунчик» (1966 г.). На выставке представлены замечательные куклы из этого балета. Экспозицию дополнит новогодняя ель, украшенная игрушками с эскизами декораций и фотографиями сцен из спектаклей. Также посетители увидят предметы из балета-сказки «Жар-птица». Воплощением мечты балетмейстера Михаила Фокина стала исполнительница главной партии народная артистка СССР Майя Плисецкая. На выставке можно будет увидеть один из костюмов Майи Михайловны для этой роли.
До 25 января, Музей-квартира Майи Плисецкой.
Балтийские рубежи, 0+
Фото: Музей Победы.
Выставка расскажет о подвигах моряков-подводников. Среди них — легендарный командир подводной лодки С-13, Герой Советского Союза Александр Маринеско. Под его командованием в январе 1945 года экипаж в одном походе потопил два военных транспорта нацистской Германии «Вильгельм Густлофф» и «Генерал фон Штойбен». В экспозицию вошли китель капитана I ранга и обмундирование моряков-подводников, их личные вещи, а также архивные фотографии. В экспозиции также представлены раритеты, связанные с формированием и развитием морской авиации и ее представителями. Часть выставки посвящена истории жителей блокадного Ленинграда.
До 29 января, Музей Победы.
Время. История. Миф. Французские часы из собрания Исторического музея, 0+
Фото: Филиал Государственного Исторического музея в Туле.
На выставке представлены более 30 французских каминных часов конца XVIII — начала XIX века. Предметы демонстрируют не только достижения часовой механики того времени, они непревзойденные произведения декоративно-прикладного искусства, показывающие мастерство французских дизайнеров и бронзовщиков. Композиции, украшающие каминные часы, отсылают к античной мифологии, историческим событиям и сюжетам рыцарских романов. Французские мастера отражали в своих работах даже события российской истории. На выставке представлены часы «Минин и Пожарский», «Петр I на Ладожском озере». Особой популярностью они пользовались у аристократов — участников войны 1812 года. Часы были олицетворением русского патриотизма.
До 17 марта, филиал Государственного исторического музея (Тула).
«Спасители. Пути спасения» 0+
Фото: предоставлено Московским музеем современного искусстваДима Барьюдин, Егор Ларичев «Целла».
Выставка посвящена российским и грузинским праведникам народов мира. Так называют людей нееврейского происхождения, которые в годы Холокоста, рискуя своей жизнью, спасали евреев — прятали их, снабжали едой, вещами и необходимыми для того, чтобы скрыться от нацистов, документами.
Центральные экспонаты — две масштабные инсталляции. Первая — круглая целла, покрытая броней из табличек с именами российских праведников. Внутри нее — интервью-свидетельства спасённых ими евреев, а снаружи, в нишах — четыре видеоинтервью с праведниками. Вторая инсталляция авторства Ивана Щукина называется «Исход». Это серия объектов из специально обработанной мацы, рассказывающая о грузинских праведниках. Впечатление от экспозиции усиливает музыкальная композиция Ильи Рубинштейна, созданная для проекта.
Экспозиция, созданная ММОМА и Российским еврейским конгрессом, открывает московскую программу «Недели памяти жертв Холокоста».
С 21 января по 2 марта 2025, Московский музей современного искусства (ММОМА), Петровка, 25.
Фестивали.
Ресурсы для жизни, 6+
Фото: Центральный выставочный зал «Манеж», Ирина Колпачникова.
Фестиваль пройдёт в рамках выставки «Политехнический музей: создавая настоящее». На нем будут классические лекции, публичные интервью с учёными и викторины как для взрослых, так и для детей. Кандидат биологических наук, научный сотрудник биотехнологической компании BIOCAD Александр Ефимов расскажет, как проводятся тесты с клетками, как они помогают разрабатывать лекарства. Методист научно-просветительских программ и проектов Политехнического музея Роман Сергиенко задаст интересные вопросы на разные темы. Участвуя в этой викторине, дети смогут сориентироваться в выборе для себя наиболее подходящего научного направления. Вопросы викторины охватывают разные научные области — физику, химию, географию. Также пройдут лекции о том, как работает мозг и какие методы учёные используют в его исследовании, как крупные компании внедряют и используют искусственный интеллект, кто разрабатывает и тестирует бионические протезы.
18 и 19 января, ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петербург).
VI Зимний международный фестиваль искусств в Москве под артистическим руководством Юрия Башмета, +6.
Фото: Фестиваль искусств Юрия Башмета в Москве.
В течение месяца в столице пройдут 18 концертных и театральных вечеров на шести центральных концертных и театральных площадках города с участием лучших артистов, получивших мировое признание. В программе этого года — шедевры академического искусства и премьеры в Концертном зале им. Чайковского, спектакли, созданные по заказу фестиваля разных лет, в МХТ им. А. Чехова, Малом театре и Театре им. Н. Гоголя, серия камерных концертов в Башмет Центре.
Фестиваль искусств маэстро Башмета — это калейдоскоп творческих событий: концерты академической, джазовой и этнической музыки, музыкально-драматические спектакли, камерные концертные программы и многое другое.
До 9 февраля, Москва.