Культурная неделя: выбор «Известий»

Одна из самых знаменитых пьес Александра Вампилова. Эта история начинается с обмана, когда двое молодых людей, студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку. В поисках тепла и ночлега незадачливые ухажеры попадают в дом чудаковатого музыканта под выдуманным предлогом, что один из них — внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить. Самозванец входит в мир семьи Сарафановых и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман. И это приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы.