Здравствуй, «Король»: голливудские фильмы снова на российских экранах

В сети «5 звезд» иностранные релизы по предсеансовому обслуживанию также вернулись в расписание с 16 января. При этом в «Атлантис кино» показы новинок голливудских мейджоров начались еще на прошлых выходных. С 11 января можно приобрести на один из самых обсуждаемых хорроров — «Носферату». Режиссер «Маяка» снял ремейк классического немецкого фильма 1922 года «Носферату, симфония ужаса» с внушительным актерским составом: Билл Скарсгард, Николас Холт, Лили-Роуз Депп, Эмма Коррин, Уиллем Дефо и Аарон Тейлор-Джонсон. При этом обсуждаемым «Носферату» стал еще и из-за того, что в казахстанской версии не досчитались некоторых сцен. СМИ республики обратили внимание, что в «Носферату» вырезали несколько эротических эпизодов и «заблюрили» некоторые части тела. Поскольку часть фильмов Голливуда добирается до России из Казахстана (кинотеатры официально не подтверждают эту информацию, но на это указывают иногда мелькающие субтитры на казахском языке), вероятно, именно эту версию «Носферату» показывают у нас.