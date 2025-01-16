Здравствуй, «Король»: голливудские фильмы снова на российских экранах

Неофициальные показы Голливуда в формате предсеансового обслуживания возобновились 16 января, после больших отечественных релизов новогодних каникул. В некоторых кинотеатрах картины идут уже с 11 января, узнали «Известия». Зрителям доступны «Носферату», «Соник в кино 3», «Уоллес и Громит: Самая дикая месть», мюзикл «Злая» и аниме «Властелин колец: Война рохирримов». Но некоторые новинки до России вряд ли дойдут — это одна из лучших драм 2024 года «Бруталист» и байопик «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе в главной роли.
Голливудские фильмы не показывали в праздники.
В конце декабря профильные СМИ, в том числе сетевое издание Cinemaplex, сообщили, что крупные российские дистрибьюторы призвали кинотеатры отказаться от показа релизов альтернативного проката с 1 по 15 января. Январские праздники в индустрии называют «новогодней битвой», это самый кассовый период для кинотеатров, поскольку люди ходят смотреть фильмы целыми семьями. Ежегодно прокатные компании выпускают в новогодние каникулы самые большие релизы. Обычно они и становятся первыми фильмами-миллиардниками года— и они лидируют по сборам всю новейшую историю отечественного проката. Так было с «Чебурашкой», «Бременскими музыкантами», «Холопом-2». В новом году эти слоты ушли сказкам «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь». За праздники ленты заработали 2,6 млрд и 1,9 млрд рублей соответственно.
Фото: Централ Партнершип.
На период праздников кинотеатры действительно отказались от показа голливудских фильмов, которые уже третий год демонстрируют в России по схеме предсеансового обслуживания. Во время этого затишья за рубежом вышли мультфильм «Уоллес и Громит: Самая дикая месть», хоррор «Носферату» от режиссера «Маяка» Роберта Эггерса, экранизация бродвейского мюзикла «Злая» с Арианой Гранде, триквел «Соника в кино» и приквел «Короля льва» про Муфасу.
Фото: Walt Disney Pictures.
Подобные приостановки происходили в 2024 году несколько раз: неофициальные показы голливудских фильмов уходили на «каникулы» на майские и ноябрьские праздники. Приостановка показов американских новинок в этот раз закончилась 16 января — в расписаниях ряда столичных кинотеатров (крупные федеральные киносети типа «КАРО» и «Синема парк»/ «Формула кино» подобные показы не поддерживают) замелькали все указанные выше релизы. Купить билет можно также на сиквелы «Гладиатора» и «Моаны», боевики «Миссия “Красный” и “Крейвен-охотник” и аниме “Властелин колец: Война рохирримов”.
Фото: New Line Cinema.
— До 15 числа весь Голливуд был приостановлен из-за выхода российских фильмов. С 16 января он возвращается, — сообщили «Известиям» в сети «Киноквартал». Эту информацию подтвердили еще несколько кинотеатров Москвы.
В сети «5 звезд» иностранные релизы по предсеансовому обслуживанию также вернулись в расписание с 16 января. При этом в «Атлантис кино» показы новинок голливудских мейджоров начались еще на прошлых выходных. С 11 января можно приобрести на один из самых обсуждаемых хорроров — «Носферату». Режиссер «Маяка» снял ремейк классического немецкого фильма 1922 года «Носферату, симфония ужаса» с внушительным актерским составом: Билл Скарсгард, Николас Холт, Лили-Роуз Депп, Эмма Коррин, Уиллем Дефо и Аарон Тейлор-Джонсон. При этом обсуждаемым «Носферату» стал еще и из-за того, что в казахстанской версии не досчитались некоторых сцен. СМИ республики обратили внимание, что в «Носферату» вырезали несколько эротических эпизодов и «заблюрили» некоторые части тела. Поскольку часть фильмов Голливуда добирается до России из Казахстана (кинотеатры официально не подтверждают эту информацию, но на это указывают иногда мелькающие субтитры на казахском языке), вероятно, именно эту версию «Носферату» показывают у нас.
Без «Бруталиста» и Боба Дилана.
Пока не ясно, увидят ли в ближайшее время российские зрители одну из лучших драм 2024 года. «Бруталист» Брэйди Корбета, уже получивший «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм», выйдет в широкий мировой прокат в конце января, в США ограниченные показы начались с 20 декабря 2024 года. Картина Корбета о венгерском архитекторе взяла приз за лучшую режиссуру на 81-м Венецианском фестивале. Корбет, так же как и исполнитель главной роли Эдриан Броуди, удостоились «Золотых глобусов» в соответствующих номинациях. В московских кинотеатрах «Известиям» не смогли подтвердить, появился ли «Бруталист» в расписаниях.
Фото: Andrew Lauren Productions (ALP).
— Нет, такого фильма нет. Репертуар меняется каждую неделю. Начиная с этого четверга и до следующего показывать его точно никто не будет. Потом расписание снова поменяется. Но пока нам о «Бруталисте» ничего не известно, — рассказали в «Атлантис кино».
Аналогичная ситуация и с лентой «Боб Дилан: Никому не известный» режиссера Джеймса Мэнголда. Байопик, где роль культового американского артиста исполнил Тимоти Шаламе, вышел в мировой прокат в конце декабря. До российских кинотеатров лента пока не добралась.
Как пояснил «Известиям» глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, касса альтернативного проката в России падает от года к году и в скором времени изживет себя. Зима, особенно Новый год — самое слабое время для теневого проката, отмечает эксперт, поскольку правят бал российские фильмы-блокбастеры. Сильные отечественные проекты попадают в сетки расписаний кинотеатров также весной и осенью — «ни один альтернативный контент на сегодняшний день не дает таких результатов, как сильное российское кино для большого экрана».
Фото: Fox Searchlight Pictures.
Выигрышным для альтернативного Голливуда в России остается только лето. На сезон отпусков приходится традиционный спад посещаемости кинотеатров — из-за опасений маленьких сборов, прокатчики стараются не ставить в эти даты крупных отечественных релизов. Например, летом 2024 года мы наблюдали бум «Головоломки 2» не только в мире, но и в России. На фоне полного отсутствия какой-либо рекламы фильм собирал полные залы.
Вероятно, следующее затишье неофициальных иностранных релизов произойдет на февральские или мартовские праздники. В АВК отмечают, что подобные соглашения о приостановке обусловлены экономической выгодой и для прокатчиков, и для кинотеатров: как только выходит сильный российский проект, смысла работать с каким-либо альтернативным контентом нет.