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РКН готов рассмотреть идеи проверки маркетплейсами возраста через «Госуслуги»

Роскомнадзор (РКН) готов рассмотреть законодательные предложения по реализации процедуры проверки возраста пользователей маркетплейсов через «Госуслуги», которая будет необходимым условием перед демонстрацией и продажей товаров для взрослых. При этом в ведомство подобных запросов пока что не поступало, отметили в пресс-службе.

Источник: Life.ru

«Роскомнадзор готов рассмотреть законодательные инициативы по этому вопросу, когда они в установленном порядке поступят в адрес Роскомнадзора. На сегодняшний день такой законопроект в ведомство не поступал», — цитирует ответ РКН ТАСС.

Напомним, сенатор Артём Шейкин предложил обязать маркетплейсы верифицировать возраст покупателей через «Госуслуги», если совершается покупка товаров категории «18+». Сейчас пользователи могут просто поставить галочку на соответствующей плашке, после чего им открывается доступ к продукции интимной тематики.