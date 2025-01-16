РКН готов рассмотреть идеи проверки маркетплейсами возраста через «Госуслуги»

«Роскомнадзор готов рассмотреть законодательные инициативы по этому вопросу, когда они в установленном порядке поступят в адрес Роскомнадзора. На сегодняшний день такой законопроект в ведомство не поступал», — цитирует ответ РКН ТАСС.
Напомним, сенатор Артём Шейкин предложил обязать маркетплейсы верифицировать возраст покупателей через «Госуслуги», если совершается покупка товаров категории «18+». Сейчас пользователи могут просто поставить галочку на соответствующей плашке, после чего им открывается доступ к продукции интимной тематики.