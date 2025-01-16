РКН готов рассмотреть идеи проверки маркетплейсами возраста через «Госуслуги»

Роскомнадзор (РКН) готов рассмотреть законодательные предложения по реализации процедуры проверки возраста пользователей маркетплейсов через «Госуслуги», которая будет необходимым условием перед демонстрацией и продажей товаров для взрослых. При этом в ведомство подобных запросов пока что не поступало, отметили в пресс-службе.