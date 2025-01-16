Госдолг Италии впервые превысил три триллиона евро

В сообщении ЦБ сказано, что данное увеличение отражает рост ликвидных активов Министерства финансов, а также потребностей госуправления. В первом случае речь идёт о росте с 20,9 до 63,9 миллиарда евро, во втором — о сумме 3,2 миллиарда евро.