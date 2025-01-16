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Госдолг Италии впервые превысил три триллиона евро

Размер госдолга страны достиг исторического максимума.

Источник: Аргументы и факты

Государственный долг Италии превысил три триллиона евро, размер госдолга страны достиг исторического максимума.

По данным Банка Италии, долг в ноябре 2024 года возрос на 23,9 миллиарда по сравнению с октябрём, достигнув 3 005 триллионов евро.

В сообщении ЦБ сказано, что данное увеличение отражает рост ликвидных активов Министерства финансов, а также потребностей госуправления. В первом случае речь идёт о росте с 20,9 до 63,9 миллиарда евро, во втором — о сумме 3,2 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что госдолг США может достигнуть верхнего предела, угрожая экономике дефолтом.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Соединённым Штатам грозит банкротство в случае, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами, а также ростом госдолга.