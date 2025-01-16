Особый случай. Стоит ли сейчас досрочно гасить кредит?

— Но я думаю, что, если процентная ставка по вкладам выше, чем по кредиту, лучше разместить свободные средства на депозит и получать дополнительный доход. При этом стоит учесть, что досрочное погашение может быть полезным, если вы планируете улучшить жилищные условия, так как закрытие текущих обязательств улучшит вашу кредитоспособность и шансы на одобрение нового займа. Однако, если вам нужен финансовый резерв на случай непредвиденных обстоятельств, лучше оставить кредит открытым и поддерживать ликвидность, — добавил Руслан Пичугин.