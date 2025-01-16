Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёные обнаружили новый вид карликовых кошек, живших 300 тыс. лет назад

Такие находки редки, поскольку эти кошки жили в лесах, где их останки плохо сохраняются.

Источник: Аргументы и факты

В Китае были идентифицированы останки древнего вида леопардовых кошек, получившего название Prionailurus kurteni.

Найденная в пещере Хуалунгдонг окаменелая нижняя челюсть позволила определить, что животное было значительно меньше современных кошек, с длиной тела всего 35−50 см, сопоставимой с размерами современных котят. Это новый вид, Prionailurus kurteni, жил в Китае 300 тыс. лет назад.

Исследователи отмечают, что такие находки редки, поскольку эти кошки жили в лесах, где их останки плохо сохраняются. Открытие проливает свет на эволюцию кошачьих и их возможное влияние на развитие современных домашних видов. Ученые намерены продолжить изучение этого рода, чтобы лучше понять его происхождение и адаптации.