Учёные обнаружили новый вид карликовых кошек, живших 300 тыс. лет назад

Исследователи отмечают, что такие находки редки, поскольку эти кошки жили в лесах, где их останки плохо сохраняются. Открытие проливает свет на эволюцию кошачьих и их возможное влияние на развитие современных домашних видов. Ученые намерены продолжить изучение этого рода, чтобы лучше понять его происхождение и адаптации.