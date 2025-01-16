Звезда не хочет умирать. Возле гигантской чёрной дыры наблюдают то, во что трудно поверить

Астрономы считают, что это «симптомы» частичного разрушения какого-то объекта под действием чёрной дыры, то есть небесное тело вращается очень близко к горизонту событий и «погибает». Но поскольку это происходит уже как минимум два года, возник вопрос, «кому» же удаётся так долго «погибать» и никак не «погибнуть». Учёные подчёркивают, что обычную звезду разорвало бы очень быстро, а будь это, например, маленькая чёрная дыра, она бы тоже просто «провалилась» в большую в кратчайшие сроки.