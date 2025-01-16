На Камчатке пёс ждал хозяйку у дороги, пока она была в командировке

Оказалось, что перед отъездом в командировку Ольга оставила Нептуна на попечение соседей. Те уверяли её, что собака чувствует себя отлично, ест с аппетитом и находится в хорошем настроении, даже просили деньги на его содержание. Однако после того, как хозяйка отправила соседям видео с Нептуном, те начали оправдываться, утверждая, что отвезли собаку к бабушке, и он «случайно потерялся».