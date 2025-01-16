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На Камчатке пёс ждал хозяйку у дороги, пока она была в командировке

Сейчас Нептун находится в приюте.

Источник: Аргументы и факты

На Камчатке чёрный пёс по имени Нептун несколько дней провёл у обочины дороги неподалёку от села Южные Коряки, ожидая свою хозяйку.

Собака выглядела ухоженной и носила ошейник, что указывало на то, что он не бездомный. Однако хозяина рядом не было, и обеспокоенные прохожие отвезли животное в приют, чтобы оно не замёрзло и не погибло от голода.

Сотрудники приюта выяснили, что Нептун принадлежит женщине по имени Ольга, которая узнала о его пропаже только после того, как видео с псом на обочине распространилось в местных пабликах. Коллега Ольги, увидев запись, отправил её женщине с вопросом, не её ли это питомец.

Оказалось, что перед отъездом в командировку Ольга оставила Нептуна на попечение соседей. Те уверяли её, что собака чувствует себя отлично, ест с аппетитом и находится в хорошем настроении, даже просили деньги на его содержание. Однако после того, как хозяйка отправила соседям видео с Нептуном, те начали оправдываться, утверждая, что отвезли собаку к бабушке, и он «случайно потерялся».

Сейчас Нептун находится в безопасности в приюте, а Ольга уже готовится к долгожданной встрече с питомцем: она приобрела билеты обратно в Петропавловск-Камчатский, чтобы забрать своего верного друга домой.

Между тем почти 700 человек ищут по всему Подмосковью брошенного той-терьера, которого утром 11 января видели в вагоне электрички Сергиев Посад — Москва.