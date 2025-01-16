Telegraph: в Британии до 20 тысяч украинских беженцев могут потерять работу

Тысячи украинских беженцев, прибывших в Великобританию после начала конфликта в 2022 году, могут столкнуться с потерей работы из-за сложностей с продлением виз.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на благотворительную организацию Opora.
Существующая система позволяет подавать документы на продление визы только за месяц до её истечения, что создаёт бюрократическую неопределённость. По данным Opora, 15% украинцев рискуют потерять статус занятости из-за этой проблемы. Работодатели отказываются продлевать контракты и принимать украинцев на работу, опасаясь нестабильности их визового статуса.
Издание отмечает, что до 20 тысяч человек могут столкнуться с трудностями при трудоустройстве. Кроме того, согласно опросу Opora среди более трёх тысяч беженцев, 4% респондентов сообщили о проблемах с арендой жилья из-за визовых ограничений.
По данным МВД Великобритании на 17 декабря, более 267 тысяч украинцев получили британскую визу, и свыше 218 тысяч из них уже прибыли в страну.
Ранее сообщалось, как в немецком городе Гюстров, расположенном в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, неизвестные нанесли свастику на стены многоквартирного дома, где проживают украинские беженцы.