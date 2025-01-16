Погода: Лёгкий снег окутает Хабаровск 16 января

Ранее утро в Хабаровске началось с переменной облачности и стабильного мороза в −24°C. Несмотря на кажущуюся суровость, ветер почти незаметен — всего 1 м/с. Но стоит быть осторожным: при такой температуре ощущение холода усиливается до −25°C.