Погода: Лёгкий снег окутает Хабаровск 16 января

Ранее утро в Хабаровске началось с переменной облачности и стабильного мороза в −24°C. Несмотря на кажущуюся суровость, ветер почти незаметен — всего 1 м/с. Но стоит быть осторожным: при такой температуре ощущение холода усиливается до −25°C.
Днём облака сгустятся, а к полудню возможен лёгкий снег, который будет порхать над городом, напоминая о зимней сказке. Температура начнёт повышаться, достигнув максимума в −19°C.
К вечеру снег прекратится, небо снова станет переменным, а мороз постепенно вернётся. Влажность воздуха будет умеренной, а атмосферное давление стабильным — 762 мм рт. ст.
Этот день идеально подойдёт для прогулок, если утеплиться и не забывать, что январская красота требует внимания к деталям, особенно на скользких тропинках.