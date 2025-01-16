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Погода: Лёгкий снег окутает Хабаровск 16 января

Погода порадует морозной свежестью и спокойствием.

Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 50% 765 мм рт. ст.
Источник: Редком

Ранее утро в Хабаровске началось с переменной облачности и стабильного мороза в −24°C. Несмотря на кажущуюся суровость, ветер почти незаметен — всего 1 м/с. Но стоит быть осторожным: при такой температуре ощущение холода усиливается до −25°C.

Днём облака сгустятся, а к полудню возможен лёгкий снег, который будет порхать над городом, напоминая о зимней сказке. Температура начнёт повышаться, достигнув максимума в −19°C.

К вечеру снег прекратится, небо снова станет переменным, а мороз постепенно вернётся. Влажность воздуха будет умеренной, а атмосферное давление стабильным — 762 мм рт. ст.

Этот день идеально подойдёт для прогулок, если утеплиться и не забывать, что январская красота требует внимания к деталям, особенно на скользких тропинках.