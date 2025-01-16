Уехавшие в Великобританию украинские беженцы рискуют лишиться работы

«Украинцы в Британии остаются без работы, так как визы нельзя продлить раньше, чем за месяц до их окончания», — говорится в статье.
По данным организации Opora, управляющей информационным порталом для украинцев в Британии, у 15% беженцев под угрозой оказался рабочий статус из-за системы продления пребывания. В итоге до 20 тысяч переселенцев могут испытать трудности с трудоустройством в стране.
Ранее на Украине заявили, что планируют вернуть из-за границы миллионы своих граждан без применения силы. Конкретные меры для этого пока не раскрыли.