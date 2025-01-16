Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 16 января 2025

После захода солнца шкала термометра опустится до −9…-14 градусов, при прояснении до −19…-24, в западных, северо-западных, Усть-Кутском районах −3…-8, при прояснении −12…-17. Днём потеплеет до 0…-5, при облачной погоде −10…-15. Вот что обещает погода в Иркутске 16 января 2025.