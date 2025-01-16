Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 16 января 2025

Погода в Иркутске 16 января 2025 обещает переменную облачность без существенных осадков. Мороз так и не наступает, в городе потеплеет до −1…-3 градусов, температура ночью −9…-11. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть небольшой ветер, 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 16 января 2025.
— Переменная облачность, небольшой, местами сильный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с, в северных районах ночью и утром порывы 15−18 м/с. В отдельных районах метели, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.
После захода солнца шкала термометра опустится до −9…-14 градусов, при прояснении до −19…-24, в западных, северо-западных, Усть-Кутском районах −3…-8, при прояснении −12…-17. Днём потеплеет до 0…-5, при облачной погоде −10…-15. Вот что обещает погода в Иркутске 16 января 2025.
В этом время корреспондент КП-Иркутск узнал у синоптиков, в чем причина резкого потепления в регионе.