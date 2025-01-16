Глава UFC высказался об инциденте с Хабибом, которого высадили из самолёта в США

«Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя сняли с рейса Frontier Airlines. Хабиб уже и не дерётся ни с кем, потому что у него куча денег. Надо научить Хабиба летать чартерными рейсами. Особенно когда ты летишь из Вегаса в Сан-Франциско», — сказал Уайт на YouTube-канале Pardon My Take.