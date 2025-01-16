Глава UFC высказался об инциденте с Хабибом, которого высадили из самолёта в США

«Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя сняли с рейса Frontier Airlines. Хабиб уже и не дерётся ни с кем, потому что у него куча денег. Надо научить Хабиба летать чартерными рейсами. Особенно когда ты летишь из Вегаса в Сан-Франциско», — сказал Уайт на YouTube-канале Pardon My Take.
Генеральный директор UFC также добавил, что Нурмагомедов стал богатым не только благодаря спортивным достижениям, но и из-за высоких доходов, полученных в рамках турне по мусульманским странам после его победы над Конором Макгрегором.
Напомним, об инциденте с участием бывшего чемпиона UFC стало известно 12 января. Конфликт Хабиба и бортпроводницы даже попал на видео. После непродолжительного разговора стюардесса вызвала сотрудника службы безопасности, и Нурмагомедова высадили из самолёта. Через полтора часа ему удалось продолжить путь рейсом другой авиакомпании. Позже экс-чемпион UFC раскрыл подробности произошедшего.