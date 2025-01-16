Впервые за 9 лет хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл на своём льду «Енисею»

В матче чемпионата России по хоккею с мячом красноярский «Енисей» обыграл хабаровский «СКА-Нефтяник» со счетом 8:4. Уже на первой минуте гости открыли счет, и весь матч хозяева выступали в роли догоняющих, сообщает ИА AmurMedia.
Холодный «душ» пролил «СКА-Нефтяник» на своих поклонников в первом домашнем матче нового 2025 года. Хабаровчане неожиданно крупно уступили красноярскому «Енисею», проиграв сибирякам на родном льду впервые за последние девять лет.
«Разве может быть запрограммированное, ожидаемое, запланированное счастье?». Помните крылатую фразу из популярного кинофильма? Держа в голове недавнюю убедительную победу хабаровчан в Иркутске над «Байкал-Энергией» (8:3), а также крупную викторию армейцев над «Енисеем» в матче первого круга (10:5), большинство почитателей «СКА-Нефтяника» находилось в предвкушении успеха своих любимцев во встрече с гостями из Красноярска, занимавшими в канун отчетной встречи скромное, по общему мнению, 5-е место. Вот только многие позабыли, кто противостоял хозяевам в этот вечер — их самый принципиальный соперник на протяжении последних четырех десятилетий, никогда не упускавший возможности «показать зубы» своим дальневосточным визави!
Да, «Енисей» переживает сложный процесс смены поколений. Сегодня в команде нет той россыпи звезд, каковая была у красноярцев еще четыре года назад. По факту в нынешнем составе «Енисея» значатся всего два ярко выраженных «джокера» — его ветеран 44-летний Сергей Ломанов и 25-летний самородок Илья Лопатин. Костяк — бесспорно талантливая, но пока еще не до конца обстрелянная и излишне нестабильная молодежь. Но, как показал прошедший матч — способная при случае собрать волю в кулак. Что, к слову, красноярцы уже демонстрировали в предыдущий свой визит в Хабаровск, когда даже в отсутствие все тех же Ломанова и Лопатина смогли добиться почетной для себя ничьей (3:3). Ломанова не оказалось в заявке и в этот раз, что, тем не менее, не помешало сибирякам показать фирменный — «енисейский» хоккей.
Безусловно, хозяева поля в определенной мере вправе винить Ее Величество Фортуну. Не поскользнись вблизи своей штрафной уже на 1-й минуте Чупин, не было бы быстрого гола в ворота Лапина. Не было бы и 0:2 на исходе 2-й. А это уже совершенно другой расклад, другой настрой. Но, как известно, история не знает сослагательного наклонения. Увы, но у «СКА-Нефтяника» в этот вечер игра (констатируем факт) «не пошла». Огрехи в атаке усугубили грубейшие ошибки в обороне, в результате чего наша команда не только не смогла переломить ход поединка, но оказалась на грани крупного поражения, чего с ней в родных стенах не случалось уже очень давно, и которого удалось избежать лишь под занавес встречи.
Как сообщает пресс-служба ХК «СКА-Нефтяник», в ближайшие два дня «СКА-Нефтянику» предстоит проделать необходимую работу над ошибками, которая могла бы позволить команде реабилитироваться в глазах болельщиков в следующем матче, который состоится уже 18 января. Очередным соперником хабаровчан станет действующий чемпион России и одновременно лидер текущего первенства — кемеровский «Кузбасс». Начало матча в 13 часов.