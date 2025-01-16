Впервые за 9 лет хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл на своём льду «Енисею»

Да, «Енисей» переживает сложный процесс смены поколений. Сегодня в команде нет той россыпи звезд, каковая была у красноярцев еще четыре года назад. По факту в нынешнем составе «Енисея» значатся всего два ярко выраженных «джокера» — его ветеран 44-летний Сергей Ломанов и 25-летний самородок Илья Лопатин. Костяк — бесспорно талантливая, но пока еще не до конца обстрелянная и излишне нестабильная молодежь. Но, как показал прошедший матч — способная при случае собрать волю в кулак. Что, к слову, красноярцы уже демонстрировали в предыдущий свой визит в Хабаровск, когда даже в отсутствие все тех же Ломанова и Лопатина смогли добиться почетной для себя ничьей (3:3). Ломанова не оказалось в заявке и в этот раз, что, тем не менее, не помешало сибирякам показать фирменный — «енисейский» хоккей.