«Лично я отрубил конечности семерым»: Рассекречен допрос палача вермахта из Австрии

«В 1939 году в июле в Брадер в общей сложности было казнено до 200 коммунистов, из них человек 20 были казнены не сразу, а сначала была отрублена правая рука, затем левая рука, левая нога, правая и, наконец, голова. Лично я отрубил конечности семерым коммунистам», — приводится признание палача в протоколе допроса.