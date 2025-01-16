Таран собора и вопросы к губернатору: подробности скандального задержания во Владивостоке

На этом можно было бы закончить историю, но снова о нем вспомнили в марте 2023 года. Хабаровский краевой суд признал приказ об увольнении следователя незаконным, а это значит, что его должны были восстановить в должности и выплатить зарплату за год. Приморские телеграм-каналы пишут, что он также успел побывать в психиатрической лечебнице. Об этом эпизоде приморского шерифа мы ничего не знаем, но если это и так, лечение не пошло на пользу. И вот в среду человек, подозрительно по многим показателям совпадающий с героем всех вышеперечисленных историй, угоняет внедорожник, сбивает шлагбаум на центральной площади Владивостока, катается по ней, пытается заехать в собор, таранит несколько транспортных средств и даже пассажирский автобус и в конце концов оказывается в руках полицейских. Ну что сказать — остались еще реальные пацаны на ДВ, и «они скоро подъедут».