Таран собора и вопросы к губернатору: подробности скандального задержания во Владивостоке

Если предположения и домыслы соответствуют действительности, то фигурант дерби возле офиса Кожемяко заслуживает особого внимания. Подробности — в материале ИА DEITA.RU. Первое упоминание в СМИ о персонаже со сходными данными — следователь, задержавший начальника таможенного поста в 2012 году. Однако спустя 10 лет новостные заметки стали совсем иного характера. Для начала он опубликовал на своей странице в соцсетях сообщение, где нелестно отзывался о руководстве краевого СК. В отношении борца за справедливость начали проверку и на время отстранили от работы. Плюс примерно в эти же дни сотрудник с очень похожими установочными данными устроил дебош в здании СКР и ввязался в драку с бойцами Росгвардии. Прямо мушкетеры короля против гвардейцев кардинала.
Через неделю, примерно в середине января 2022 года, приморские телеграм-каналы писали, что тот же персонаж устроил харассмент молодой практикантке — просил ее прислать фотографию «пятой точки» за подпись документов. Проверка закончилась увольнением. Но экс-следователь, видимо, полюбивший общественное внимание, «всплыл» в Хабаровске. 31 января его отправили в спецприемник. За что? За три дня до этого он на автомобиле без госномеров припарковался у здания правительства Хабаровского края. «Были вопросы к Дегтяреву», — объяснял причину полицейским экс-следователь. Также предъявлять документы полицейским он не захотел. Итог — задерживали его четыре экипажа ДПС. Судя по фотографиям в СМИ, на авто разбили лобовое стекло.
На этом можно было бы закончить историю, но снова о нем вспомнили в марте 2023 года. Хабаровский краевой суд признал приказ об увольнении следователя незаконным, а это значит, что его должны были восстановить в должности и выплатить зарплату за год. Приморские телеграм-каналы пишут, что он также успел побывать в психиатрической лечебнице. Об этом эпизоде приморского шерифа мы ничего не знаем, но если это и так, лечение не пошло на пользу. И вот в среду человек, подозрительно по многим показателям совпадающий с героем всех вышеперечисленных историй, угоняет внедорожник, сбивает шлагбаум на центральной площади Владивостока, катается по ней, пытается заехать в собор, таранит несколько транспортных средств и даже пассажирский автобус и в конце концов оказывается в руках полицейских. Ну что сказать — остались еще реальные пацаны на ДВ, и «они скоро подъедут».