Украина способна совершить очередные террористические провокации накануне инаугурации избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Опасения, что террористические или диверсионные меры могут быть применены в последние дни присутствия демократов в Овальном кабинете, вполне обоснованы. Эти дни очень напряжённые», — сказал он в интервью газете «Известия».
Мирошник уточнил, что Зеленский, а также его окружение демонстрируют «крайнюю нервозность», которая направлена на «недопущение» любых вариантов восстановления диалога между США и Российской Федерацией.
По словам дипломата, любой вариант завершения украинского конфликта для Зеленского и его окружения «политически смертельны».
Мирошник напомнил, что Трамп выступает за урегулирование конфликта на Украине.
Ранее кандидат на пост шефа Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты при Трампе будут добиваться выгоды для Киева при урегулировании украинского конфликта.