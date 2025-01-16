«Амурские Тигрицы» в Анапе обыграли местное «Динамо»

Хозяйки площадки даже не думали сдаваться, а вот хабаровчанки, казалось, несколько расслабились и снова начали допускать массу ошибок, в то время как «Динамо» показало максимальную концентрацию и смогли вырвать победу в четвертом сете — 20:25. Отступать уже ни той ни другой команде было уже некуда, но больший характер в конце тай-брейка проявили именно «тигрицы» и смогли вырвать победу в первой игре восьмого тура Чемпионата России по волейболу в Анапе со счетом 3:2.