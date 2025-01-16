«Амурские Тигрицы» в Анапе обыграли местное «Динамо»

В Анапе стартовал восьмой тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». В первый день «Динамо-Анапа» на своем поле принимало «Амурских Тигриц», которым в упорной борьбе уступило, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дальневосточницы первыми открыли счет, и стартовая партия шла в равной борьбе, но уже к середине игрового отрезка «тигрицы» смогли выйти вперед, однако затем последовала череда ошибок, которая привела к поражению в первом сете — 20:25. В перерыве тренерский штаб внес коррективы в игру, и второй и третий игровые отрезки хабаровчанки забрали практически без труда — 25:17 и 25:18.
Хозяйки площадки даже не думали сдаваться, а вот хабаровчанки, казалось, несколько расслабились и снова начали допускать массу ошибок, в то время как «Динамо» показало максимальную концентрацию и смогли вырвать победу в четвертом сете — 20:25. Отступать уже ни той ни другой команде было уже некуда, но больший характер в конце тай-брейка проявили именно «тигрицы» и смогли вырвать победу в первой игре восьмого тура Чемпионата России по волейболу в Анапе со счетом 3:2.
Следующую игру «Амурские Тигрицы» проведут 16 января с командой из Башкортостана «Уфимочка-УГНТУ».