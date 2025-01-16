Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 16 января 2025

Также это значит, что жители домов временно останутся без горячей воды. Работы начнутся уже к девяти часам утра, в Ленинском округе закончатся к вечеру, в Октябрьском — к обеду. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 16 января 2025, можно узнать в таблице.