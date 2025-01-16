Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 16 января 2025

Отключение отопления в Иркутске 16 января 2025 коснется Ленинского и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, на этих участках займутся ремонтом.
Отключение отопления в Иркутске 16 января 2025.
— Отремонтируем тепловую сеть по улицам Павла Красильникова, 213 и Красноярская, 77, — уточнил оператор.
Работы начнутся с девяти утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Также это значит, что жители домов временно останутся без горячей воды. Работы начнутся уже к девяти часам утра, в Ленинском округе закончатся к вечеру, в Октябрьском — к обеду. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 16 января 2025, можно узнать в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 32-летний мужчина убил 16-летнюю знакомую и ранил приятеля в Чунском районе. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.