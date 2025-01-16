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Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 16 января 2025

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 16 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 16 января 2025 коснется Ленинского и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, на этих участках займутся ремонтом.

Отключение отопления в Иркутске 16 января 2025.

— Отремонтируем тепловую сеть по улицам Павла Красильникова, 213 и Красноярская, 77, — уточнил оператор.

Работы начнутся с девяти утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Также это значит, что жители домов временно останутся без горячей воды. Работы начнутся уже к девяти часам утра, в Ленинском округе закончатся к вечеру, в Октябрьском — к обеду. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 16 января 2025, можно узнать в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 32-летний мужчина убил 16-летнюю знакомую и ранил приятеля в Чунском районе. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.