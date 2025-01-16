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В работе TikTok в России зафиксирован сбой

Пользователи пожаловались на работу приложения.

Источник: Аргументы и факты

Сбой в работе сервиса коротких видео TikTok наблюдается у ряда пользователей в Российской Федерации, следует из сообщения ресурса «Сбой.рф», предназначенного для мониторинга работоспособности сервисов в России.

По его данным, пользователи пожаловались на работу приложения. Жалобы оставили около пяти тысяч человек.

Больше всего жалоб поступило из российской столицы (39 процентов), Петербурга (14 процентов) и Ростовской области (пять процентов).

Напомним, в ночь на субботу в работе TikTok также были зафиксированы неполадки. В частности, не погружалась лента роликов и снимков, рекомендованных к просмотру. Пользователи оставили не менее пяти тысяч жалоб.

Ранее сообщалось, что TikTok назвал выдумкой сообщения о планах КНР продать управление операциями сервиса в Соединённых Штатах американскому бизнесмену Илону Маску.