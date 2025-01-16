В работе TikTok в России зафиксирован сбой

Сбой в работе сервиса коротких видео TikTok наблюдается у ряда пользователей в Российской Федерации, следует из сообщения ресурса «Сбой.рф», предназначенного для мониторинга работоспособности сервисов в России.
По его данным, пользователи пожаловались на работу приложения. Жалобы оставили около пяти тысяч человек.
Больше всего жалоб поступило из российской столицы (39 процентов), Петербурга (14 процентов) и Ростовской области (пять процентов).
Напомним, в ночь на субботу в работе TikTok также были зафиксированы неполадки. В частности, не погружалась лента роликов и снимков, рекомендованных к просмотру. Пользователи оставили не менее пяти тысяч жалоб.
Ранее сообщалось, что TikTok назвал выдумкой сообщения о планах КНР продать управление операциями сервиса в Соединённых Штатах американскому бизнесмену Илону Маску.