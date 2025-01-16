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Депутат Стенякина: работнику продлят отпуск, если он заболел во время него

Согласно Трудовому кодексу, отказать в продлении отпуска из-за болезни нельзя.

Источник: Аргументы и факты

Если сотрудник заболел в период ежегодного отпуска и оформил больничный, его отпуск будет автоматически продлён, сообщила РИА Новости Екатерина Стенякина, член комитета ГД по соцполитике.

В случае болезни во время отдыха работник может продлить или перенести отпуск, сообщив работодателю устно о начале больничного. Листок нетрудоспособности предоставлять не нужно, так как информацию о нём передаст Соцфонд.

Согласно Трудовому кодексу, отказать в продлении отпуска из-за болезни нельзя. Пособие по временной нетрудоспособности будет выплачено независимо от этого, а пересчитанные отпускные учтут при расчёте следующей зарплаты.