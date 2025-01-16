40 тысяч выплатят семье ребенка, пострадавшего из-за укуса собаки в Вихоревке

В Братском районе 10-летней девочке выплатят моральную компенсацию после укуса собаки. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— В сентябре 2024 в Вихоревке около дома № 7 по улице Ленина безнадзорное животное напало на ребенка, причинив телесные повреждения. Мать пострадавшей обратилась за помощью к правоохранителям, — уточнили в ведомстве.
После полученного заявления прокуратура провела проверку. Чтобы защитить права жертвы, обратилась в суд с заявлением о взыскании с органов местного самоуправления компенсации морального вреда. В итоге принято решение отдать пострадавшей и ее семье 40 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что собака попала в ловушку из-за кошки в Ангарске. Оказалось, что пес погнался за животным и застрял среди арматуры.