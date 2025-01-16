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40 тысяч выплатят семье ребенка, пострадавшего из-за укуса собаки в Вихоревке

Мать 10-летней девочки обратилась за помощью в прокуратуру.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе 10-летней девочке выплатят моральную компенсацию после укуса собаки. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— В сентябре 2024 в Вихоревке около дома № 7 по улице Ленина безнадзорное животное напало на ребенка, причинив телесные повреждения. Мать пострадавшей обратилась за помощью к правоохранителям, — уточнили в ведомстве.

После полученного заявления прокуратура провела проверку. Чтобы защитить права жертвы, обратилась в суд с заявлением о взыскании с органов местного самоуправления компенсации морального вреда. В итоге принято решение отдать пострадавшей и ее семье 40 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что собака попала в ловушку из-за кошки в Ангарске. Оказалось, что пес погнался за животным и застрял среди арматуры.