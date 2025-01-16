40 тысяч выплатят семье ребенка, пострадавшего из-за укуса собаки в Вихоревке

После полученного заявления прокуратура провела проверку. Чтобы защитить права жертвы, обратилась в суд с заявлением о взыскании с органов местного самоуправления компенсации морального вреда. В итоге принято решение отдать пострадавшей и ее семье 40 тысяч рублей.