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В Красноярске арестовали банду автоподставщиков (видео)

В прокуратуре Красноярского края сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении очередных участников преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автострахования.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, летом 2024 года 35-летний красноярец придумал схему хищения денег страховщиков обманным путем. Для ее реализации он привлек троих приятелей, которым пообещал большие заработки.

«Сообщники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием трех автомобилей, нарочно не соблюдая дистанцию и делая вид, что не справились с управлением. Чтобы авария выглядела “поинтереснее”, они доламывали машины вручную, отрывали решетки радиаторов и бампера. Такие представления друзья разыграли 6 раз», — рассказали в прокуратуре.

Документы о возмещении средств за повреждение машин в ДТП аферисты относили в страховые компании. Таким образом они похитили деньги АО «АльфаСтрахование», САО «РЕСО-гарантия», АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах». Общий ущерб составил более 2,7 млн рублей.

Шесть уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) объединили в одно. Всех фигурантов суд арестовал — в СИЗО они пробудут как минимум до 14 марта. Расследование продолжается.