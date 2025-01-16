В Красноярске арестовали банду автоподставщиков (видео)

«Сообщники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием трех автомобилей, нарочно не соблюдая дистанцию и делая вид, что не справились с управлением. Чтобы авария выглядела “поинтереснее”, они доламывали машины вручную, отрывали решетки радиаторов и бампера. Такие представления друзья разыграли 6 раз», — рассказали в прокуратуре.