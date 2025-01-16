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Холодильное оборудование и автомобиль арестовали у жителя Хабаровского края

Распоряжаться своим имуществом мужчина не может из-за незаконного вылова осетра.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Амурске судом наложен арест на автомобиль и холодильное оборудование, использованное при незаконном обороте водных биоресурсов, сообщает ИА AmurMedia.

Амурская городская прокуратура поддержала ходатайство дознавателя о наложении ареста на автомобиль и морозильные лари 58-летнего мужчины, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот водных биологических ресурсов).

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в ходе обыска в квартире в п. Известковый у подозреваемого обнаружено и изъято более 37 кг икры и рыбы осетровых видов. Водные биоресурсы он незаконно приобрел, перевез на автомобиле «Тойота Ленд Крузер» и хранил в морозильном оборудовании.

С учетом позиции прокуратуры судом установлен запрет на любые действия по пользованию и распоряжению имуществом.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура