Холодильное оборудование и автомобиль арестовали у жителя Хабаровского края

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в ходе обыска в квартире в п. Известковый у подозреваемого обнаружено и изъято более 37 кг икры и рыбы осетровых видов. Водные биоресурсы он незаконно приобрел, перевез на автомобиле «Тойота Ленд Крузер» и хранил в морозильном оборудовании.